Einbruch in Kirche

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Dienstag, 17. März, 12 Uhr, und Mittwoch, 18. März, 11.30 Uhr, in eine Kirche an der Straße Im Brömm in GE Scholven ein. Die Einbrecher machten sich zunächst erfolglos an einem Fenster zu schaffen, hebelten dann ein anderes Fenster auf und gelangten anschließend ins Innere. Hier öffneten sie mehrere Schränke und einen Spendenbehälter. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.