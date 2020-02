Einbruch in Ladenlokal in Hüls und Wohnung in Marl Drewer

Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen hebelten unbekannte Täter die Zugangstür zu einem Ladenlokal an der Hülsstraße auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Am Montag, zur Tageszeit, hebelten unbekannte Täter ein Badezimmerfenster an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bebelstraße auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Fernseher, einer Playstation und