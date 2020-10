Einbrüche am Wochenende in Marl

Mit Bargeld flüchteten unbekannte Täter, die am Samstag in eine Wohnung an der Gerdastraße eingebrochen sind. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und sind in die Wohnräume eingestiegen. Dann durchsuchten sie die Räume und Schränke.

Von einer Baustelle an der Neckarstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag Werkzeuge gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Baustelle und brachen Türen auf. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.