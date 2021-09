Einbrüche in Mehrfamilienhaus und Kühlcontainer in Marl

Gewaltsam öffneten Unbekannte einen Kühlcontainer am Samstag am Marler Stern und entwendeten alkoholische Getränke in einer noch unbestimmten Anzahl. Die Tatzeit liegt zwischen 01.45 Uhr und 16 Uhr. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zu einem Wohnungseinbruch in ein Zweifamilienhaus kam es an der Robert-Koch-Straße. Die unbekannten Täter öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie ein Handy und mehrere Uhren. Hinweise auf die Unbekannten liegen nicht vor. Tatzeit war vergangenen Donnerstag (12 Uhr - 16 Uhr).

An der Kreuzstraße brachen am Freitag, zwischen 08.15 Uhr und 20.20 Uhr, Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie öffneten und durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse und flüchteten unerkannt.