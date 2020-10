Ermittler der BAO Aktionsplan Clan ließen Drogenbande auffliegen

Gestern Morgen (07.10.) um 6 Uhr setzten Ermittler der BAO Aktionsplan Clan insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Essen mit Unterstützung von Diensthundeführern und einer Beweis- und Festnahmeeinheit (BFE) um. Zudem vollstreckte die Polizei Haftbefehle gegen vier Beschuldigte. Durchsucht wurden fünf Wohnungen im Stadtgebiet Essen und eine Wohnanschrift in Gelsenkirchen. Die Maßnahmen richteten sich gegen eine arbeitsteilige agierende Tätergruppierung. Die 5 Tatverdächtigen sind im Alter von 24-61 Jahren. Ihnen wird bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmittel vorgeworfen.

Durchsuchungsbeschlüsse



Die Staatsanwaltschaft Essen hatte bereits im Vorfeld beim Amtsgericht Essen vier Haftbefehle und die sechs Durchsuchungsbeschlüsse beantragt, die gestern Morgen vollstreckt wurden. Beim Eintreffen ließen sich die vier Männer widerstandslos festnehmen. Sie wurden noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt, der den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Ein Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Drei weitere Personen (Zwei Männer und eine Frau) nahm die Polizei an zwei Wohnanschriften in Essen und Gelsenkirchen vorläufig fest. Sie konnten später nach ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen die Polizeiwache wieder verlassen.

Sicherstellungen von Beweismitteln

Die Durchsuchungen wurden mit dem Ziel der Sicherstellungen von weiteren Beweismitteln durchgeführt. Insgesamt konnten ca. 100 Gramm verkaufsfertig verpacktes Marihuana, Utensilien zum Handeltreiben mit BtM (Druckverschlusstütchen, Feinwaage), eine Softairwaffe sowie Mobiltelefone, Datenträger und diverse Dokumente sichergestellt werden. Der gestrigen Aktion gingen monatelange Ermittlungs- und Recherchearbeit in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Essen voraus. Bereits am 21.07. wurden, auch wegen anders gelagerter Vorwürfe, insgesamt 13 Objekte durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse und zusätzliche, neue Beweismittel führten zu den gestern vollstreckten Haftbefehlen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.