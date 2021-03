Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt

Wie bereits berichtet ermittelt die Mordkommission "Schleife" nach dem Tod eines 34-jährigen. Der Leichnam des 34-jährigen Geschädigten wurde durch die Rechtsmedizin Münster obduziert. Der Mann verstarb auf Grund der bei der Auseinandersetzung erlittenen Stichverletzung in die Brust.

Am 13.03.2021 wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Amtsgericht zugeführt. Der zuständige Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags, der Beschuldigte wurde im Anschluss der JVA zugeführt. Der Beschuldigte machte bislang keine Angaben zur Sache und wird anwaltschaftlich vertreten.

Die Tat im Schlachthof

Am Freitagmorgen, 12.03.2021, wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Schlachtbetrieb von Tönnis , in der Straße In der Mark, in Rheda-Wiedenbrück informiert. Gegen 07:00 Uhr ereignete sich die Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern. Im Zuge des Streits wurde ein 34-jähriger Mann mit einem scharfen Gegenstand durch einen 35-jährigen Mann schwer verletzt und verstarb schließlich im Krankenhaus.

Der dringend tatverdächtige Mann wurde festgenommen.

Mordkommission Schleife

Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz leitet die Mordkommission Schleife, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld an der Aufklärung des Tötungsdelikts arbeitet.