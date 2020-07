Exhibitionist gesucht

In schamverletzender Art und Weise trat am frühen Abend des Samstags und mitten auf der Straße in Gelsenkirchen Horst, Markenstraße / Industriestraße ein ca. 22-jähriger Mann gegenüber zwei jungen Frauen auf. Als eine der Geschädigten den Mann anschrie, flüchtete dieser in Richtung Grabbestraße.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: mitteleuropäisches Aussehen, ca. 165cm groß, schlanke Statur, trug bei Tatausführung Brille, Cap, Shorts, Pullover und Rucksack (alles schwarz)