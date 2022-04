Fahrerflucht an der Paracelsus-Klinik in Marl Drewer

Auf dem Kurzzeitparkplatz der Paracelsus-Klinik am Lipper Weg hat es am Mittwochmittag eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein grauer Nissan Pulsar beschädigt. Vermutlich hatte der Verursacher links neben dem Nissan ein- oder ausparken wollen - und dabei das Auto beschädigt. Passiert sein muss das Ganze zwischen 12.35 Uhr und 14.40 Uhr am Mittwoch. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.