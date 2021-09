Falt’n'Rock mit Flamingo Me & 50 Fingers Movin am Bootshaus des Faltboot Club Hamm Marl

In der Reihe Musik am Bootshaus des Faltboot Club Hamm Marl gibt es am Samstag 11. September 2021 ab 19 Uhr wieder zwei Musikalische Leckerbissen. Zwei Bands aus der Region heizen dem Puplikum ein.

Flamingo Me

Vor dem Millenium, gestartet als Projekt zweier Freunde in der Hütte einer Baumschule, hatte es eine Weile gedauert, bis sie den perfekten Drummer und damit die ideale Besetzung für ihren Sound gefunden hatten. Abgesehen von einem 7jährigen Sabbatical zwischendurch arbeiten sie seitdem mit großer Leidenschaft am Schreiben und Basteln der Songs, wobei ihr Liveset von dem einen oder anderen Coversong ergänzt wird.

Als Freunde eines eher unorthodox-elektischen Rockmusikansatzes fällt es ihnen bis heute schwer, die Frage "was macht ihr eigentlich für Musik?" zufriedenstellend zu beantworten. Jeder neue Song muss grob vereinfacht folgende Qualitätskriterien erfüllen:

1. schnell,

2. laut,

3. überraschend und

4., nicht zu lang.

Wenn Elemente und Stilmittel aus Funk, Blues, Jazz, Rock´n´Roll u. a. Musikrichtungen dabei einfließen, entspringt das der puren Lust an der Musik und dem Ziel, so viel Spaß wie möglich zu haben. Wenn sie es dann beim Konzert mit Eurer Hilfe schaffen, die Dynamik und Explosivität der Songs auf die Bühne zu bringen, steht einem befriedigenden Konzerterlebnis nichts mehr im Wege.

Band 50 Fingers movin

50 Fingers Movin’ ist eine fünfköpfige Dorstener Musikgruppe, die sich in ihrer Leidenschaft für Rock n Roll, Blues und Jazz zusammengefunden hat. Nach vielen gemeinsamen Studio-Jams präsentieren sie nun ihren multi-instrumentalten Mix mit Kontrabass, Saxophon, Drums und Gitarren bei am Bootshaus.

Sie kennen sich alle aus gemeinsamen früheren Bandprojekten und der Musikerszene.

Max (E-Gitarre) und Marek (Kontrabass), trafen sich schon seit mehreren Jahren mal zum Blues. Später kam Nobby (Sebastian Schürger), ebenfalls schon in einigen Bands aktiv gewesen, hinzu.

Sie spielten zu diesem Zeitpunkt regelmäßig ein paar Sessions. Schließlich, nach einer spontanen Session an der Oude Marie in Dorsten, hörten sie von einem Saxophonisten, der einen Tag zuvor dort spielte. Dann kam Dirk Tinter ( spielt auch in der Band Vincebus ) in die Band und zum Schluss luden sie Maik zum Singen ein, einen alten Freund der Band, der damals ebenfalls Bluesmusik machte und man sich durchs Skateboard fahren in den jungen Jahren kannte. Anfang 2020 waren sie dann komplett. Im Herbst hatten sie dann ihre erste Playlist, bestehend aus eigenen Songs und ein paar Covers, zusammengeprobt.

Sa. 11. September 2021 ab 19 Uhr Falt’n'Rock mit Flamingo Me & 50 Fingers Movin