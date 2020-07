Die Haus- und Wohnungseinbrüche in Marl werden immer dreister.

Diesmal stiegen Täter am Donnerstagmorgen in eine Wohnung an der Hamalandstraße ein. Die Diebe brachen ein Fenster auf und kamen so in die Räume. Dort durchsuchten die Einbrecher alles und wurden fündig: Sie fanden Schmuck und flohen anschließend mit der Beute unerkannt.