Festnahme eines Einbrechers: Wem gehört der Schmuck?

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers sucht die Polizei Gelsenkirchen auch im Kreis Recklinghausen, nach Eigentümern von Schmuck.

Nachdem Polizeibeamte einen tatverdächtigen Einbrecher am 13. Juli 2020 festgenommen haben, suchen die Ermittler nun nach weiteren Geschädigten. Bei dem 29-Jährigen waren Schmuckstücke gefunden worden - ein Ring, eine Kette und eine Brosche - die nicht dem Einbruch an der Kriemhildstraße in Resse zuzuordnen waren. Da der Mann Bezugspunkte in den Kreis Recklinghausen hat, könnten sich auch dort mögliche Tatorte befinden. Wer sein Eigentum erkennt oder Hinweise zu den Eigentümern geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0209/365-8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209/365-8240 bei der Kriminalwache zu melden.