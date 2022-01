Fund eines Toten im Kanal

Ein Kanalschiffer bemerkte am Sonntag, 16. Januar 2022, um 9.25 Uhr, eine leblose Person im Wasser des Rhein-Herne-Kanals in Höhe der Sutumer Brücken. Durch Taucher der Gelsenkirchener Feuerwehr erfolgte die Bergung des leblosen Mannes aus dem Wasser. Es handelt sich bei dem Toten um einen 45-jährigen Bochumer. Eine Obduktion wurde am Montag, den 17. Januar 2022 durchgeführt. Nach bisherigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauern an.