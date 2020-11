Goldfarbenes Auto nach Unfallflucht in Marl Hamm gesucht

Auf dem Bachackerweg hat es am späten Mittwochabend eine Unfallflucht gegeben. Ein Zeuge konnte sehen, wie gegen 23 Uhr ein unbekannter Autofahrer beim Ausparken gegen einen Zaun und einen geparkten schwarzen Mercedes E-Klasse fuhr. Anschließend stieg der Verursacher kurz aus, fuhr dann aber in Richtung Finanzamt davon, ohne den Unfall zu melden. Nach dem Fahrer wird gesucht. Er soll in einem goldfarbenen Auto unterwegs gewesen sein. Beschrieben wird der Fahrer wie folgt: etwa 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem hellen Wollpullover und einer Jeans.