Opfer eines gnadenlosen Raubüberfalls wurde in Marl eine Frau aus Berlin.

Die 21-Jährige befand sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr im Bereich einer alten Möbelfabrik an der Halterner Straße. Als sie zunächst zwei Männer ansprachen und nach dem Weg fragten, schöpfte die Frau noch keinen Verdacht. Doch plötzlich packte sie ein Mann, hielt sie fest. Der andere schlug auf sie ein. Danach entriss einer der beiden dem Opfer die Bauchtasche. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. In der Tasche befanden sich Bargeld, eine Bahnkarte und eine EC-Karte.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Der erste Mann ist zirka 35-40 Jahre alt, etwa 1,90 m groß, muskulöse Statur, dunkle lange Hose, T-Shirt, Cappy, dickere Silberkette.

Der zweite Mann soll ebenfalls 35-40 Jahre alt sein, kurzrasierte Haare, Tätowierung am rechten Oberarm (Vogelmotiv/einfarbig), dunkelblaue Hose.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.