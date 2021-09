Mann pöbelte die Gäste in einem Restaurant in Buer an

Schon am Freitag kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Einsatz in einem Restaurant in der Marienstraße in Buer. Hier randalierte ein 48jähriger Gladbecker, pöbelte die Gäste an, weigerte sich, die Lokalität zu verlassen und zeigte sich bei Eintreffen der Polizeibeamten zunehmend aggressiv. Als er daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, beleidigte er die Beamten und versuchte, sich gewaltsam der Maßnahme zu entziehen.

Am Samstag um 22:45 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Sachverhalt in der Gelsenkirchener Altstadt. Auch hier sollte ein Gelsenkirchener in Gewahrsam genommen werden, nachdem er in einem Restaurant an der Husemannstraße randaliert hatte. Der 33jährige versuchte, durch Tritte und Stöße in Richtung der Beamten der Maßnahme zu entgehen. Zu einem weiteren Widerstandsdelikt kam es am Samstag gegen 14:30 Uhr in Bulmke-Hüllen. Ein 33jähriger Gelsenkirchener sollte im Rahmen eines Einsatzes wegen häuslicher Gewalt zum Sachverhalt befragt werden. Er versuchte zunächst, sich vor den Beamten zu verstecken. Als diese ihn im Bereich der Sternstraße antrafen, ging er sogleich aggressiv auf die Polizisten los und versuchte, nach diesen zu schlagen. Alle drei Personen wurden in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.