Marler bei Verkehrsunfall auf der B 225 verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B225 im Bereich Marler Straße/Recklinghäuser Straße/Riedstraße sind am Montagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Drei Personen wurden dabei verletzt. Der Schaden wird auf 24.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 70-jähriger Autofahrer aus Marl von der Riedstraße nach links auf die B224 abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer 28-jährigen Autofahrerin aus Recklinghausen, die auf der B224 in Richtung Recklinghausen unterwegs war. Der 70-Jährige, die 28-Jährige sowie die beiden Insassen im Auto der Frau wurden verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.