Marler Grapscher zur Ausnüchterung in Gewahrsam?

Die Polizei wurde am Mittwochabend zum Schulgelände an der Max-Planck-Straße in Recklinghausen gerufen. Ein Mann soll dort, gegen 20 Uhr, mehrere Frauen belästigt haben, indem er ihnen unter anderem an den Po fasste. Polizeibeamte nahmen den offensichtlich stark betrunkenen 37-Jährigen aus Marl mit zur Wache, wo er zur Ausnüchterung die Nacht verbrachte. Er bekam eine Anzeige wegen sexueller Belästigung.