Marlerin bei Auffahrunfall verletzt

Am Dienstag (16 Uhr) ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Dorstener Straße in Recklinghausen . Dabei verletzte sich eine 29-jährige Marlerin . Ein Rettungswagen transportierte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die 29-Jährige Autofahrerin fuhr auf der Dorstener Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe des Westcharwegs musste sie anhalten. Dabei fuhr ihr ein 46-Jährige Hertener mit seinem Auto von hinten auf. Das Auto des 46-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 2.500 Euro.