Nach Tötungsdelikt, Mordkommission eingerichtet

"Am Abend des 05.03.2021 kam es in Recklinghausen, zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 56-jährigen Recklinghäusers. Dieser wurde, mit einer Stichverletzung, in einer Wohnung aufgefunden.

Die beiden zunächst Tatverdächtigen Recklinghäuser (28- und 55-jährigen) wurden am 07.03.2021 aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Eine Mordkommission wurde eingerichtet."