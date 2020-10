Personenkraftwagen überschlägt sich auf der Bundesautobahn A 40

Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr über den Notruf 112 ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A 40 zwischen der Auffahrt Frohnhauser Weg und Abfahrt Winkhausen in Fahrtrichtung Duisburg gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war ein Personenkraftwagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen hatte sich mehrfach abseits der Fahrbahn auf einem Hang überschlagen und kam anschließend wieder auf den Rädern zu stehen.

Der Fahrer war nicht eingeklemmt und wurde vom eintreffenden Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend in die Uniklinik Essen transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben, die die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen hat. Bei dem zirka halbstündigen Einsatz der Feuerwehr kam es zu Verkehrsbehinderungen auf Grund der einspurigen Sperrung der Fahrbahn in Richtung Duisburg.