PKW und Lkw eines Marlers kollidieren,Frau verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Hassel am Montag, 30. August 2021, verletzt worden. Die 72-Jährige war um 13.35 Uhr mit ihrem Wagen auf der Polsumer Straße unterwegs, von der aus sie nach links in die Ulfkotter Straße abbiegen wollte. Dabei kollidierte die Bottroperin mit dem Lkw eines entgegenkommenden 75-Jährigen aus Marl. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Frau gegen ein Verkehrsschild geschleudert und die Fahrerin verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Bottroperin nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.