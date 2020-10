Polizei beendet Rauschfahrten in Buer

Polizeibeamte haben am Montag, 5. Oktober 2020, bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet drei Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss berauschender Substanzen unterwegs waren. Um 11.05 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Cranger Straße in Buer einen 26-jährigen Corsafahrer. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass der Gladbecker die Polizisten zwecks Blutprobe zur Wache begleiten musste. Die Beamten untersagten dem 26-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.

Um 22.45 Uhr versuchte ein 20-jähriger Gelsenkirchener auf der Feldhauser Straße in Buer zu flüchten, als ihn Polizeibeamte kontrollieren wollten. Der junge Fahrer sowie zwei Beifahrer liefen in einen Garten, die nachfolgenden Polizisten konnten den Gelsenkirchener und einen seiner Begleiter kurz darauf stellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des 20-Jährigen verlief positiv. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Gelsenkircheners und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

In Scholven kontrollierten Polizisten um 22.50 Uhr einen 18-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen, der auf dem Strauchweg unterwegs war. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass er die Beamten zwecks Blutprobe zur Wache begleiten musste. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.