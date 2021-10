Radfahrerin in Marl Sinsen verletzt

Am Donnerstagnachmittag kollierte ein 80-jähriger Autofahrer aus Haltern am See mit einer 63-jährigen Fahrradfahrerin aus Marl in der Straße In de Flaslänne im Bereich Neulandstraße. Dabei verletzte sich die Radfahrerin . Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.