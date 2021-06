Raub auf Geschäft am Montag in Marl Brassert

Am Montagabend betrat ein bisher unbekannter Mann gegen 20.30 Uhr ein Geschäft auf der Brassertstraße. Im Kassenbereich gab er zunächst vor eine Flasche bezahlen zu wollen, schlug dann jedoch unvermittelt mit der Faust in Richtung des Kassierers und griff anschließend in die offen stehende Kasse. Mitsamt des ergriffenen Bargelds flüchtete er zu Fuß in Richtung Bonifatiusstraße. Täterbeschreibung: 25-30 Jahre alt, ca. 1,80m - 1,85m groß, braune Augen, auffällig buschige Augenbrauen, braune Haare mit schwarzer Baseballkappe bedeckt, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, Handschuh an der rechten Hand (schwarz-grauen Gartenarbeitshandschuh), dunkelgrüne Jacke, dunkle Jeanshose, schwarze Turnschuhe. Der 24-jährige Marler wurde durch den Schlag nicht verletzt.