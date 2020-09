Raub in Seniorenheim in Buer

Am Samstag, 12.09.2020, kurz vor 14 Uhr, befand sich die Seniorin in einem Aufenthaltsraum eines Seniorenheimes in Buer. Zu dieser Zeit schlug ein Unbekannter der Seniorin mehrfach von hinten auf den Kopf. Danach entnahm er aus ihrem Brustbeutel 30Euro Bargeld und entfernte sich. Hinweise zum Täter konnte die Seniorin nicht geben. Ermittlungen wurden eingeleitet.