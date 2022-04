Raub mit Schusswaffe auf Penny-Markt am Montagabend

Am Montag, 04.04.2022, gegen 21 Uhr, betrat eine männliche Person den Penny-Markt an der Kölner Straße 12 in Recklinghausen und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die 26jährige Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Hierbei schlug er einer weiteren Angestellten, 53 Jahre alt, ins Gesicht.

Täter flüchtete

Da die Kasse wohl nicht schnell genug geöffnet werden konnte, trat der Täter gegen die Kasse und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:



- ca. 30 Jahre alt

- schwarz gekleidet mit Kapuze

- maskiert mit Sturmhaube

- trug Handschuhe und Stiefel

- sprach deutsch

- führte eine schwarze Pistole mit sich

Die verletzte 53jährige Angestellte wurde vor Ort von einer RTW-Besatzung versorgt. Die Geschädigte war glücklicherweise nur verletzt.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.