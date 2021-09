Raub von E-Scooter am Marler Stern

Am Samstag (17 Uhr) war ein 14-jähriger Marler zusammen mit einem Freund auf dem Weg zum Marler Stern. Sie nutzen die Linie SB 25. Im Bus wurden sie bereits von einem bislang fremden Mann angesprochen, der dem Marler seinen E-Scooter abkaufen wollte. Als die drei dann am Stern ausstiegen, sprach der Mann den Jungen erneut an. Als dieser wiederrum verneinte, nahm sich der Mann den Scooter mit Versicherungskennzeichen, stieß den Jungen zur Seite und fuhr in Richtung Busplatte davon.

Täterbeschreibung

Er nutze eine Durchfahrt im Gebäude - an der dortigen Apotheke vorbei - und muss entsprechend auf dem Parkdeck wieder herausgekommen sein. Die Jungen informierten umgehend die Polizei. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 50- 55 Jahre alt, graue Haare mit kurzen Seiten, schwarzer Mantel, darunter ein dunkles T-Shirt, graue, löchrige Hose, alkoholisiert, er sprach Deutsch mit Akzent und einer tiefen und rauen Stimme