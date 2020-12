Schulwegunfall in Buer- elf-Jähriger verletzt

Auf dem Schulweg ist ein elf-Jähriger am Mittwochmorgen, 2. Dezember 2020, bei einem Verkehrsunfall in Buer leicht verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr stieg der Junge aus einem Linienbus an der Bushaltestelle auf der Königswiese/ Nordring aus. Anschließend überquerte er vor dem haltenden Bus die Fahrbahn, dabei stieß er mit dem Opel einer 34-Jährigen zusammen, die an dem Bus vorbeifuhr. Der Junge wurde für weitere medizinische Untersuchungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.