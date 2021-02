Tierschutzorganisation entdeckt verendete Lämmer

Zwei tote Lämmer und ein verendetes ausgewachsenes Schaf entdeckte die Tierschutzorganisation Arche 90 Dortmund am Freitag (12.2.2021) in einer Mülltonne eines Hofs in Dortmund-Oestrich. Die Tierschützer verständigten gegen 16.20 Uhr die Polizei.

Im aktuellen Fall besteht der Verdacht, dass die in der Mülltonne entsorgten Tiere erfroren oder verhungert sind. Die Polizei verständigte das Veterinäramt, das ebenfalls auf dem Hof erschien.

Der Halter der Tiere ist der Polizei bereits bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.