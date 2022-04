Unfall an Tankstellenausfahrt an der Bergstraße in Marl

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Nistertal wollte am Donnerstag um 19:30 Uhr von einem Tankstellengelände an der Bergstraße in den fließenden Verkehr einbiegen. Dabei stieß er mit einem 32-jährigen Fahrradfahrer aus Marl zusammen. Der Radfahrer war von rechts auf dem Radweg unterwegs.

Der Marler wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Da bei dem Radfahrer der Verdacht auf den Konsum von Alkohol bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei dem Unfall entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.