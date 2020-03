Am Montag, gegen 20 Uhr, fuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Marl von der Straße In den Kämpen in den Kreisverkehr Höhe Breddenkampstraße. Im Kreisverkehr fuhr bereits ein 72-jähriger Fahrradfahrer aus Marl. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei verletzte sich der Radfahrer. Er blieb zur weiteren Behandlung zunächst im Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand2.000 Euro Sachschaden., heißt es abschließend im Bericht der Polizei.