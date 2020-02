Versuchter Raub auf Tankstelle in Buer

Ein unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen, 18. Februar 2020, versucht eine Tankstelle in Gelsenkirchen-Buer auszurauben. Mit vorgehaltener Schusswaffe betrat der Maskierte gegen 4 Uhr die Tankstelle an der Sperberstraße und forderte Bargeld aus der Kasse. Nachdem die 63-jährige Mitarbeiterin der Anweisung nicht Folge leistete, flüchtete der Unbekannte ohne Beute zu Fuß.

Der Räuber ist circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke bis normale Statur und sprach offenbar polnisch. Er trug eine bunte Maskierung, einen grauen Jogginganzug mit weißer Schrift auf der Brust, schwarze Schuhe und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen.