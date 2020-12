Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei nimmt Täter fest

Nach jetzigem Ermittlungsstand klingelte am Sonntag, 20.12, gegen 23.40 Uhr ein 26-jähriger Dortmunder an der Wohnungstür seiner 47-jährigen Nachbarin. Als sie die Tür öffnete, stach er unvermittelt mit einem Messer auf sie ein. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten die Polizisten Erste Hilfe bei der lebensgefährlich verletzten Frau. Ein Rettungswagen brachte sie kurze Zeit später in ein Krankenhaus. Das Opfer ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Aktuell liegen Hinweise vor, dass der Tatverdächtige psychisch krank ist. Eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung wurde angeordnet.

Die Ermittlungen dauern an.