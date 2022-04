Wintereinbruch: 14 Fahrzeuge verunfallen auf der A45

Der plötzliche Wintereinbruch hat am 1.April um 19:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A45 geführt. Beteiligt waren hier insgesamt 14 Fahrzeuge, 7 Personen verletzten sich - zum Glück nur leicht.

kollidiert mit der Schutzplanke

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 35-Jähriger aus Meinerzhagen mit seinem Mercedes-Sprinter die A45 in Fahrtrichtung Dortmund. Auf der Talbrücke Bleiche, in Höhe Drolshagen, verlor der 35-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der mittleren Schutzplanke. In Folge dessen prallten zwei nachfahrende Fahrzeuge mit dem Mercedes-Sprinter zusammen und verunfallten ebenfalls.

Auffahrunfälle

Dieser Unfall löste eine Reaktion von zwei weiteren Zusammenstößen von nachfahrenden Fahrzeugen aus. Insgesamt prallten so 14 Fahrzeuge zusammen. 7 der verunfallten Fahrzeuge wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch Abschleppunternehmen von der Autobahn geborgen werden mussten.

sieben Personen verletzt

Bei den Verkehrsunfällen verletzten sich insgesamt sieben Personen. Glücklicherweise trugen diese nur leichte Verletzungen davon und konnten nach ambulanter Behandlung nach Hause entlassen werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrtrichtung Dortmund bis 02:45 Uhr gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf über 100.000 Euro geschätzt.