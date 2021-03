In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 01:55 Uhr in der Schlosserstrasse der Dortmunder Nordstadt zu einem Wohnungsbrand im Dachgeschoss. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits die Flammen aus dem Dachgeschoss. Sofort ist das gesamte Gebäude durch die erst eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei geräumt worden.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Aufgrund eines Paralleleinsatzes der zuständigen Feuerwache 1 traf die Feuerwache 2 als erster Löschzug an der Einsatzstelle ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Evakuierung des Gebäudes bereits eingeleitet. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften durch einen Innenangriff und über zwei eingesetzte Drehleitern das Feuer im Dachbereich. Die gesamte Zwei-Zimmer-Wohnung stand im Vollbrand, wobei das Feuer bereits auf die Dachkonstruktion übergegriffen hatte. Durch das Feuer sind Wasserleitungen innerhalb der betroffenen Wohnung so sehr beschädigt worden, dass diese im Gebäude einen enormen Wasserschaden verursachten. Zwei Familien sind daraufhin durch die Stadt Dortmund in andere Unterkünfte untergebracht worden. Die eingesetzten Trupps hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, die Ursache des Feuers wird von der Polizei ermittelt.