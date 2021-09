Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Pkw

Am Donnerstag, 2. September, kam es in Wattenscheid zur Kollision zwischen einer Straßenbahn der Linie 302 und einem Pkw - ein 33-jähriger Fahrgast wurde dadurch verletzt. Ein 87-jähriger Autofahrer aus Bochum war nach derzeitigem Stand gegen 14.20 Uhr auf der Heidestraße in Richtung Bochumer Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 55-jähriger Straßenbahnfahrer aus Gelsenkirchen im Gleisbereich der Bochumer Straße in Richtung Innenstadt.

Als der 87-Jährige nach rechts auf die Bochumer Straße einbog, kollidierte er mit der von links kommenden Straßenbahn. Hierbei wurde ein weiterer, am Straßenrand geparkter Wagen am Heck beschädigt. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 33-jähriger Fahrgast aus Bochum verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Pkw des Bochumers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand.