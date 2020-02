Frohsinn for Future statt Narrenkappetalismus

Mit satirisch-politischem Straßenkarneval haben etwa 120 alternative

Jecken der „Pappnasen Rotschwarz“ den traditionellen Zug vor dem Kölner

Rosenmontagszug aufgemischt - unter ihnen viele Attac-Aktive. Das

offizielle Kölner Zugmotto 2020 lautet „Et Hätz schleiht em Veedel“ (für

Nichtkölner: „Das Herz schlägt im Viertel“). Die Pappnasen wandeln es

wie immer ein wenig ab: "Et Hätz schleiht för Veedel un Ääd" („Das Herz

schlägt für Viertel und Erde“).

„Der lokalpatriotische Blick ist uns zu wenig. Wir wollen den

Zusammenhalt im Kölschen Veedel genauso feiern wie den Zusammenhalt

aller Menschen op d’r Ääd“, sagt Thomas Pfaff, aktiv bei Attac Köln und

Mitglied der rotschwarzen Pappnasen.

Dabei sind wie immer eindrucksvolle Vier-Meter-Großpuppen, die diesmal

ein wahrhaftes Horror-Dreigestirn bilden: seine Bestechlichkeit

Auto-Bauer Andi B. Scheuer(t); Ihre Gierigkeit Jungfrau Vonovia und

natürlich Seine Monstrosität Prinz Narrenkappetalismus, ein

schauerlich-dreiäugiges Ungeheuer. Zu dieser Gruppe gehören auch ein

„Fluchkapitän“ und seine „Fluchbegleiterin“, die mit ihrem Riesenjet

über den Köpfen der Zuschauer entlangfliegen und verzweifelt einen

Landeplatz suchen: „Verdammt, wo sind die Malediven?“

Aber dann werden all die schrecklichen Gestalten verschlungen von einer

riesigen „Sintflut“ aus blauem Stoff. Und es folgen die Jecken, die ihre

Alternativen präsentieren zum Autowahn, zur Mietpreisexplosion, zur

Klimakatastrophe und zum „Narrenkapitalismus“: etwa ein Lastenfahrrad,

das von sich sagt „Ich war mal ein SUV“ – oder das „Gogo-Mobil“: ein

rollendes Sofa als Ex-Parkplatz, auf dem nie wieder ein Auto stehen wird.

Teil der Pappnasen im Zoch vor dem Zoch sind in diesem Jahr zum ersten

Mal auch die „Parents for Future“ - als Kölner Heinzelminsche, die all

das Gute tun, das es braucht, um im Veedel und auf der Ääd überleben zu

können.

„Der Blick auf die ganze Welt ist derzeit besonders wichtig, da es gilt,

globale Probleme gemeinsam anzupacken, damit wir in Zukunft immer noch

im Veedel bei winterlichen Temperaturen Fastelovend feiern können“, sagt

Anne Reifferscheid von den Parents for Future Köln.

Seit 2007 beleben die „Pappnasen Rotschwarz“ die obrigkeitskritische

Tradition des Kölner Karnevals. „Der Zoch vor dem Zoch am Rosenmontag

vor rund 500.000 Menschen ist der Höhepunkt unserer satirischen

Vereinsarbeit“, sagt Pappnase Thomas Pfaff. „Denn eins ist klar: Wir

brauchen viel mehr ‚Frohsinn for Future‘ - und keinen

‚Narrenkappetalismus‘.“