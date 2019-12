Das Hans-Böckler-Berufskolleg feierte im festlichen Rahmen das 40-jährige Bestehen des Beruflichen Gymnasiums. Die geladenen Ehrengäste der offiziellen Jubiläumsfeier, zu denen auch Landrat Cay Süberkrüb und Bürgermeister Werner Arndt wie viele ehemalige Abiturienten und Lehrkräfte gehörten, zeigten sich beeindruckt. Nicht zuletzt auch von der Jubiläumsshow, die mit viel Engagement von Schülern sowie Lehrern geplant und durchgeführt wurde.

Neben den lobenden Worten der Ehrengäste freuten sich die Schüler, ihre beruflichen Schwerpunkte in abwechslungsreichen und kreativen Beiträgen vorzustellen. Die Zuschauer wurden direkt zu Beginn der Veranstaltung

durch das interaktive Spiel „Master of economics“ mit den Inhalten im Bildungsgang Berufliches Gymnasium für Wirtschaft zum Mitdenken herausgefordert. Natürlich gab es auch einen Publikumsjoker.

Mit dem Theaterstück „Nicht nur Kinderkram!“ stellte die Erzieher-Klasse mit Fachlehrerin Lena Zibner die Ausbildung der Erzieher/innen im Beruflichen Gymnasium vor. Dadurch konnten sich die Gäste mit der Bildungsarbeit in einem Leistungskurs für Erziehungswissenschaften lebendig und unterhaltsam auseinandersetzen.