Alle guten Dinge sind drei – ist das neue Motto der Blasmusik Wulfen

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläum der Blasmusik Wulfen e.V. wird das Musikkorps der Bundeswehr ein Benefizkonzert in Dorsten zugunsten des Fördervereins und der Lebenshilfe Dorsten spielen. Es gibt einen neuen Termin für das Benefizkonzert im Rahmen des hundertjährigen Jubiläums der Blasmusik Wulfen. Das Konzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr findet nun statt am Dienstag, den 05. April 2022.

Erneut müssen sie in diesem Jahr, das so ganz anders verlaufen ist, als sie es gewünscht haben, eine Veranstaltung verschieben. Erfreulicherweise konnte mit dem Musikkorps der Bundeswehr ein neuer Termin für das eigentlich auf den 19. Januar 2021 verschobene Benefizkonzert gefunden werden. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Bundeswehr wird die Veranstaltung auf den 05. April 2022 verlegt. Die Blasmusik befindet sich dann im 102. Jahr ihres Bestehens und ist sehr froh darüber, das Konzert, das der Jugendarbeit der Blasmusik Wulfen und der Lebenshilfe Dorsten zugute kommt, erneut verschieben und nicht ganz absagen zu müssen.

Bekanntlich sind alle guten Dinge drei, daher sind die Blasmusik und ihr Förderverein optimistisch, den Termin im übernächsten Jahr realisieren zu können.

Vorverkauf

Ort und Zeit bleiben wie geplant (Sporthalle des Petrinum in Dorsten; Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn

19.30 Uhr). Alle bereits gekauften Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Auch der Vorverkauf in den bekannten Stellen bei der Vereinten Volksbank eG, der Stadtinfo Dorsten, im Lebenshilfecenter und bei den Musikerinnen und Musikern der Blasmusik, wird fortgesetzt. Der neue Termin wird rechtzeitig in Erinnerung gerufen.

Blasmusik Wulfen 1920 e.V.



Sie sind ein Musikverein aus Dorsten-Wulfen, der 1920 gegründet wurde. Momentan bestehen sie aus ca. 70 aktiven Mitgliedern jeder Altersklasse. Neben unseren eigenen Konzerten kann man sie bei zahlreichen Schützenfesten der Region oder an ähnlich öffentlichen Veranstaltungen hören. Dank musikalisch studierter Ausbilder ermöglichen sie eine professionelle Ausbildung der Jugend. Sie bieten die Ausbildung in den Instrumenten Flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Tenorhorn/Bariton/Euphonium, Bass und Schlagzeug an. Seit dem Schuljahr ´18/´19 arbeiten sie in einer Kooperation mit der Musikschule Dorsten zusammen, um den Mitgliedern eine noch bessere Ausbildung bieten zu können. Das Repertoire reicht von traditioneller Blasmusik bis hin zu aktueller Popmusik. Neben Auftritten bieten sie ihren Mitgliedern auch außermusikalische Angebote an wie z.B. Kanutouren auf der Lippe oder eine Städtereise nach Berlin. Konzertreisen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Somit hat man sie schon in der Partnerstadt Crawley (GB) oder auch in Dormans (F) gehört. Die Proben finden jeden Freitag von 19:45 - 22:00 Uhr in den Kellerräumen der Christy- Brown Schule, Wittenbrink 51, 46286 Dorsten statt.