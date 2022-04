Das Wochenende im LWL-Industriemuseum Zeche Hannover

Eine neue Sonderausstellung, ein Boule-Turnier und eine Geschichtstour - vielseitig ist am Wochenende (2./3.4.) das Programm im LWL-Industriemuseum Zeche Hannover.

Berührte Landschaften

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) präsentiert in seinem Bochumer Museum seit Samstag (26.4.) die Ausstellung "Berührte Landschaften". Auf der Galerie im Malakowturm hängen rund 30 Bilder des Fotografen Udo Kreikenbohm. Zu sehen sind nicht die bekannten Sehenswürdigkeiten zwischen Duisburg und Dortmund, Hattingen und Marl. Kreikenbohm, langjähriger Presse-Fotograf in Diensten der WAZ, fotografiert in den Zwischenräumen, in denen wir unsere Spuren hinterlassen haben. Die "berührten Landschaften" zeigen, wie sehr der Mensch die Landschaft zu seinen Gunsten umformt und verändert. "Natürlich haben meine Fotos ihren konkreten Ort", erklärt Kreikenbohm, "doch ob Marl oder Hattingen, Duisburg oder Waltrop: Diese Räume sind allgegenwärtig, ihre Orte sind austauschbar." Die Ausstellung "Berührte Landschaften" ist bis zum 29. Mai auf der Zeche Hannover zu sehen.

Wege der Migration

Am Samstag (2.4.) findet um 15 Uhr eine öffentliche Führung mit dem Titel "Wege der Migration" statt. Menschen aus über 170 Nationen leben heute im Ruhrgebiet. Der Rundgang im Freien stellt die verschiedenen Gruppen von Zuwander:innen vor und erläutert Hintergründe. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro.

Boule-Turnier

Am Sonntag (3.4.) findet von 9 bis 19 Uhr erstmals seit der Corona-Pandemie wieder das jährliche Boule-Turnier "Bochum Ouvert" des Boule-Vereins "Diaboulo Bochum" auf dem Zechenvorplatz statt. Gespielt wird beim international offenen Turnier in Dreier-Teams (lizenzfrei). Die Einschreibung findet vor Ort bis 9.30 Uhr statt. Eine Teilnahme kostet 5 Euro pro Person. Die Teilnahme setzt einen 3G-Nachweis voraus. Am Sonntag finden keine Erlebnisführungen statt.

Das Museum und die Sonderausstellung "Berührte Landschaften. Fotografien von Udo Kreikenbohm" sind Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Im Kinderbergwerk "Zeche Knirps" können Jungen und Mädchen am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr selbst zu Bergleuten werden und den Betriebsablauf einer Zeche unter- und über Tage spielerisch kennenlernen.