Extraschicht auf dem Schiffshebewerk Henrichenburg

Am 25. Juni legt das Ruhrgebiet wieder eine "Extraschicht" ein: Nach zwei Jahren Pandemie-Pause bietet die lange Nacht der Industriekultur volles Programm an insgesamt 43 Spielorten. Auch die fünf Industriemuseen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) im Ruhrgebiet sind bei der 20. Ausgabe der "Extraschicht" dabei. Von 17 Uhr am Abend bis 1 Uhr in der Nacht ist dort jede Menge los.

Im Schiffshebewerk

dreht sich in der Nacht der Industriekultur vieles um das Thema Fotografie-ren. Besucher:innen können sich vor den unterschiedlichsten Kulissen selbst knipsen. Ein echter Hingucker ist die mobile Fotobox "Ulli der Bulli": Die Rückbank des alten VW T2 ist ein perfektes Fotostudio für Schnappschüsse. Ein "Comedy-Fotograf" sorgt für gute Stimmung und setzt Gäste mit Charme, Eifer und einer Prise Tollpatschigkeit in Szene.

Kanaltouren in den Sonnenuntergang

Im Museumshafen starten den ganzen Abend über die historischen Schiffe zu Kanaltouren in den Sonnenuntergang. Am Oberwasser sind alle Linsen auf den Tanker "Phenol" gerichtet. Der Höhepunkt der "Extraschicht" am Schiffshebewerk ist eine speziell entwickelte Feuershow, die um 22.30 Uhr ihre Premiere erlebt und danach bis 0.30 Uhr alle 20 Minuten abgefeuert wird. Auf den Türmen und auf dem Museumsschiff werden passend zur Musik spektakuläre Feuereffekte in den Nacht-himmel geschossen.

Tickets:

Das Extraschickt-Ticket für alle Spielorte kostet im Vorverkauf (bis 24.6.) 17 Euro und an der Tageskasse 20 Euro inklusive ÖPNV. Spielort-Tickets kosten jeweils 12 Euro (ohne ÖPNV). Kinder bis 5 Jahren haben freien Eintritt, müssen aber ein 0,00 Euro Ticket buchen.

Tickets sind nur online, über eine Hotline sowie an ausgewählten Vorverkaufsstellen erhältlich:

Onlineshop: https://www.extraschicht.de/ticket/onlineshop

Tickethotline: 01806 181650