Der Visits-Millionär unter den BürgerReportern in Marl ist ganz weit vorne Siegfried Schönfeld. Bisher haben seine Beiträge über 4 Mio. Leser und es werden stetig mehr. Seit über 8 Jahren berichtet er auf Lokalkompass über Marl und die Region, bis hin zum Münsterland und zeigt seine Videos auf seinem eigenen Youtube-Kanal.

Siegfried Schönfeld ist vielseitig interessiert, vor allem der Naturschutz ist ihm ein großes Anliegen. Er ist aktiv in der Bürgerinitiative Marl-Hüls, die sich um alle Belange in Marl und Umgebung kümmert. Über deren Aktivität wird auf der eigenen Webseite berichtet, sowie auf der Lokalkompass-Seite.

Wie ist Siegfried Schönfeld überhaupt zum Lokalkompass gekommen?

Als Bergmann war er viele Jahrzehnte unter Tage auf Blumenthal/Haard. Nach seiner Anpassung aus dem Bergbau ist er auf den Lokalkompass gestoßen, das war Ende 2012. „Mir hat gleich gefallen, das ich hier über alles schreiben kann, was ich möchte und was mir wichtig ist“, so Siegfried Schönfeld. Ein großes Plus ist das unkomplizierte Handling zum Erstellen der eigenen Beiträge, sowie das teilen von Fotos und Videos. Außerdem steht die Zentralredaktion bei Fragen und mit Tipps jedem BürgerReporter zur Seite.

hochgeladen von Miriam Dabitsch

In seinen Anfängen hat er zunächst über den Kunststern und die Marler Kunstszene berichtet und Videos erstellt. Dazu kamen dann Themen aus der Lokalpolitik, nach und nach wurden die Rubriken erweitert. So berichtet Siegfried Schönfeld heute über Nützliches, Wissenswertes, Meldungen über Polizei und Feuerwehr, Umwelt und Natur sowie alles was bei uns in Marl und der Region anliegt und passiert. Eben alles, was ihm am Herzen liegt.

Derzeit ist das Thema Corona ja immer noch aktuell und so informiert er uns täglich über die Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk Münster und natürlich im Kreis Recklinghausen.

Bevor er zum Lokalkompass gekommen ist, hat er auf seinem eigenen Blog „Marler Nachrichten“ geschrieben und konnte dort schon Erfahrungen sammeln. Seinen ersten Youtube-Kanal hatte er bereits 2007, dort sind noch über 800 Videos zu finden. Sein aktueller Kanal existiert seit 2010 und hat bereits über 7500 Videos zu den Themen, über die er auch auf Lokalkompass schreibt.

Privat ist er aktiv im Faltboot Club Hamm Marl e.V. 55. Hier hat er auch ein eigenes Faltboot und Kanu und fährt damit oft über den Kanal. Immer mit dabei - sein Smartphone für Fotos und Videos, die er auf seiner Lokalkompass-Seite und auf Youtube postet.

Wir wollten wissen, woher er seine vielen Informationen bekommt.

Sein weit gefächertes Netzwerk ist ihm eine große Unterstützung, dazu gehören u.a. viele Freunde und Bekannte aus Marl, die in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv sind. Die eigene Recherche nicht zu vergessen.

Täglich drei bis vier Artikel

„Ich schreibe eigentlich täglich 3-4 Artikel, auch mal mehr bei aktuellen Themen. Videos und Fotos, die ich spontan, beispielweise beim Spazierengehen im „Naturschutzgebiet Die Burg“ oder am Kanal aufnehme, werden Zuhause direkt auf meine Seite geladen.“

Siegfried Schönfeld hält nicht nur die Marler Bürger über den Lokalkompass auf dem laufenden und informiert, er spricht auch überregionale Themen an und das macht ihn zu einem BürgerReporter, der seine Leser gesucht und gefunden hat und sicherlich noch viele Leser mehr finden wird.