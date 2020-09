Blanka Caks (Sopran), Petra Frece (Mezzosopran), Blaz Strmole (Tenor), Domen Anzlovar (Tenor), Matjaz Strmole (Bariton) und Ambroz Rener (Bass) sind junge Sängerinnen und Sänger in dem Gesangsensamble "Ingenium". Am Samstag, 26. September, gastieren die Künstler im Rahmen der Konzertreihe „Voices“ im Theater Marl. Beginn ist um 19 Uhr. Karten sind im i-Punkt erhältlich.

Das slowenische Ensemble feiert auf der Marler Bühne die Wiederaufnahme des städtischen Musikbetriebs nach der Corona-Pause. Auf die Zuhörerinnen und Zuhörer wartet mit dem Musikprogramm „Leben und Lieben“ eine packende Mischung aus weltlichen Madrigalen und englischer, deutscher und slowenischer Volksmusik“, schwärmt Bruce Wadsworth, Musikschullehrer und Referent für klassische Musik der Stadt Marl.

Das Repertoire der A-cappella-Gruppe kennt kaum Grenzen und reicht von der geistlichen Musik der Renaissance über die Romantik bis hin zum Jazz- und Popsong. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Arrangements slowenischer Volkslieder sowie Kompositionen junger, zeitgenössischer Komponisten aus Slowenien. In welcher Sparte sich die Sänger auch bewegen, immer ist musikalischer Höchstgenuss und beste Unterhaltung garantiert.

Das Ensemble hat seit seiner Gründung zahlreiche Konzerte sowohl in seinem Heimatland als auch im europäischen Ausland gesungen. Konzertreisen führten die Gruppe nach Deutschland, Österreich, Kroatien, Frankreich und in die Schweiz. Ingenium ist Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe, unter anderem des Internationalen Chorwettbewerbs Bad Ischl in Österreich, des Internationalen A-cappella-Wettbewerbs Leipzig sowie zuletzt des „Tolosako Abesbatza Lehiaketa“ in Tolosa, wo das Ensemble sowohl den 1. Preis im geistlichen wie weltlichen Wettbewerbsteil als auch den Publikumspreis gewinnen konnte. Im Januar 2015 wurde Ingenium das „Goldene Emblem“ durch den Öffentlichen Fond für Kulturelle Aktivitäten in Slowenien (JSKD) für herausragende Leistungen in der Vokalmusik verliehen.

Karten gibt es ab sofort zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 9 Euro) im i-Punkt im Einkaufszentrum Marler Stern, unter der Rufnummer 02365 / 99-4310 oder per E-Mail unter i-punkt@marl.de. Das Konzert findet unter den aktuellen Coronaauflagen und Schutzmaßnahmen statt.