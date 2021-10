Junge Klassik-Talente brillieren beim Marler Debüt

Nachdem das Orchesterkonzert des Marler Debüts wegen der Corona-Pandemie nur digital angeboten werden konnte, können die Freunde klassischer Musik sich jetzt wieder auf ein Live-Konzert freuen. Beim Kammerkonzert am 9. Oktober sind im Theater Marl einmal junge Musikerinnen und Musiker zu erleben, die zu den Besten in Deutschland zählen und auf eine vielversprechende Karriere hoffen können.

Spitze des deutschen Klassik-Nachwuchses

Alle Musikerinnen und Musiker sind Erste Preisträger des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert. Sie gehören zur Spitze des deutschen Klassik-Nachwuchses und könnten schon bald zu den ganz Großen ihres Faches zählen, wie etwa Sabine Meyer, Anne Sophie Mutter oder auch Gerhard Oppitz, die in jungen Jahren beim Marler Debüt begeisterten und heute zu den weltweit gefragten Musikerinnen und Musikern zählen.

Werke der Romantik und der klassischen Moderne

Für das Kammerkonzert hat Bruce Wadsworth, künstlerischer Leiter des Marler Debüts, mit den Debütantinnen und Debütanten ein spannendes Programm mit Werken der Romantik und der klassischen Moderne zusammengestellt, von denen einige im üblichen Konzertbetrieb eher selten zu hören sind.

Leyli Alina Schöfer

So stellt die junge Sopranistin Leyli Alina Schöfer eine romantische nordische Liedfolge von Grieg und Sibelius vor. Leyly Alina Schöfer besticht mit einer ansprechende Bühnenpräsenz und Stilsicherheit. Sie wird am Klavier einfühlsam begleitet von Genia Rebbelin, die die Poesie dieser in Deutschland selten aufgeführten Lieder wirksam vermittelt.

Martin F. Jirout

Der Gitarrist Martin F. Jirout. verfügt mit 17 Jahren schon über eine beachtliche Technik, ausgeprägtes Rhythmusgefühl und eine ausdrucksvolle Eleganz. Er spielt Werke der südamerikanischen Musiktradition, darunter vor allem Stücke des genialen Paraguayers Augustin Barrios Mangoré, die nach einer langen Zeit der Vergessenheit wieder entdeckt wurden.

Kammermusikwerke des 20. Jahrhunderts

Eva Antonia Hofmann (Violoncello) und Cosima Fischer von Mollard (Piano) interpretieren eins der schönsten Kammermusikwerke des 20. Jahrhunderts, die Sonate für Cello und Klavier C-Dur op.119 von Sergej Prokovjew. Das Duo verbindet leidenschaftliches Engagement mit Ausgewogenheit, Differenziertheit, exaktem Zusammenspiel und präsentiert seine Musik mit Frische, Spontaneität und Charme.

"Außergewöhnliche Quelle der Kraft"

„Die jungen Musikerinnen und Musiker sind ein lebender Beweis, dass die klassische Musik mit ihrem großen Reichtum auch Kinder und Jugendlichen bereichern kann, wenn sie bereit sind, sich die Werke vorurteilsfrei anzueignen und wenn Erwachsene es ihnen zutrauen“, schreibt Schirmherrin Sabine Meyer in ihrem Grußwort. So könne „die klassische Musik zu einer außergewöhnlichen Quelle der Kraft auch für junge Menschen werden“.

Tickets für 12 Euro ab sofort erhältlich

Das Marler Debüt wird unterstützt von der Sparkasse Vest Recklinghausen und der Kluth-Stiftung. Karten für das Kammerkonzert am Samstag, dem 9. Oktober um 19 Uhr im Theater Marl zum Preis von 12 Euro sind ab sofort im i-Punkt im Einkaufszentrum Marler Stern erhältlich (montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr, Telefon: 0 23 65 / 99-4310). Es gelten die 3G-Regel und die Hygiene- und Abstandsregeln.