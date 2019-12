Am Samstag, 25. Januar, gastiert der Original Don Kosaken Chor Serge Jaroff im Kulturzentrum Erlöserkirche, Schachtsraße 104. Der Chor gehörte zu den bekanntesten Chören der Welt. Nach einer längeren Pause sind die Sänger nun unter der Leitung von Wanja Hlibka zurück. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Der Chor wird in vielen Ländern und fremden Kulturen freudig empfangen, was auch wieder bestätigt, dass Musik Menschen und Völker verbinden kann, auch wenn die Sprache nicht von allen verstanden wird. Die Art der Interpretation der Gesänge, sowie die stimmlichen Möglichkeiten der Sänger, die ausnahmslos auch als Solisten in Erscheinung treten, sind ebenfalls Garant dafür, dass die typischen klanglichen Besonderheiten dieses Chores erhalten bleiben. Die sechzigjährige künstlerische Arbeit Serge Jaroffs wird somit in authentischer und unnachahmlicher Weise fortgeführt

Karten gibt es unter anderem bei 2Rad Jepkens, Victoriastraße 65 oder bei SPK Vest Polsum, Kirchstraße 9b.