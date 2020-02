Künstler der Gruppe „Kunst im Stern“ übergeben Geschenk an DRK Kindergarten in Marl Lenkerbeck

FIFTY-FIFTY-KUNST. Unter diesem Motto organisierten die Künstler der Gruppe „Kunst im Stern“, gemeinsam mit einigen spendenfreudigen Gastkünstlern einen großen Kunstmarkt am 4, Advent im Marler Stern . Der Ort war das eigens für diese Charity-Aktion umbenannten Ladenlokal "FIFTY-FIFTY-KUNST" der Künstlergruppe im Marler Stern.

Unter den zahlreichen Kunstwerken war für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Exponate aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Skulpturen, Objekte und Grafik wurden zu stark reduzierten Preisen im Ladenlokal angeboten. Künstler waren anwesend um die kunstinteressierte Besucher persönlich zu beraten. Am Sonntag, 22.12.2019, hatten die Geschäfte im und am MARLER STERN von 13 – 18 Uhr geöffnet.

Geschenk für den DRK Kindergarten in Marl Lenkerbeck



50 Prozent der Einnahmen der Charity-Aktion wurden gespendet. Dazu kamen noch die Trinkgelder der Packstation für Geschenke an diesem Tag im Marler Stern. Der Empfänger ist der DRK Kindergarten in Marl Lenkerbeck. Die Künstlergruppe will mithelfen den kleinen Abenteurern im Sommer ganz viel gemeinsamen Spielspaß und Entspannung in einer schönen, neuen Nestschaukel zu verschaffen.

600 Euro wurden dem Kindergarten jetzt in einer liebevoll gebastelten Dose von der Künstlergruppe und Centerleiter Olaf Magnusson übergeben. KITA Leiterin Petra Nette dankte den Künstlern für ihre Unterstützung und stellte kurz die Verwendung vor. Bei der Spendenübergabe waren auch einige Kinder dabei die sich ebenfalls über dieses Geschenk freuten. Olaf Magnusson bot der KITA eine Zusammenarbeit mit dem Marler Stern, an um sich dort vorzustellen wie es andere KITAs in Marl bereits machen.

Die Kindertageseinrichtung liegt hinter der Kirche St. Marien in einer verkehrsberuhigten Einbahnstraße im Stadtteil Lenkerbeck