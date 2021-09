Museumsfest im LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg

Ein buntes Familienprogramm erwartet die Besucher:innen beim diesjährigen Museumsfest im Schiffshebewerk Henrichenburg. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt dazu am Sonntag (26.9.) von 10 bis 18 Uhr in sein Industriemuseum nach Waltrop (Kreis Recklinghausen) ein. Der Eintritt ist frei.

Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele

Die jüngsten Gäste können sich auf die lustige Show freuen, mit der Clown Larry zwischen 11 Uhr und 16 Uhr stündlich auftritt. Sie dürfen sich auch auf der Hüpfburg austoben, einen Kletterberg erklimmen und ihre Treffsicherheit an einer Riesentorwand üben. Außerdem bietet das Team vom Spielmobil der Stadt Waltrop Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele an. Die Riesenrutsche und der Tarzanschwinger auf dem Wasserspielplatz runden das Angebot für Kinder ab.

Go 4 Orienteering

Ab 11 Uhr bieten die Westfälischen Orientierungslauf-Freunde Haltern (WOLF e.V.) die kostenlose Mitmachaktion "Go 4 Orienteering" mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für Kinder und Erwachsene. Dabei sind Köpfchen und Beinmuskeln gefragt, um unterschiedliche Übungen zu durchlaufen. Die Teilnehmer:innen absolvieren einen labyrinthartigen Parcours mit Hilfe einer elektronischen Speicherkarte. Finden sie die Stationen, erkennt das Registriersystem das sofort am Computer.

Dampfer Cerberus

Schiffsinteressierte können den 90 Jahre alten Dampfer Cerberus und den 80 Jahre alten Eisbrecher E1551 erkunden. Die beiden Schiffe wurden in den letzten Jahren aufwändig restauriert. "Normalerweise dürfen sie vom Publikum nicht betreten werden. Da aber die Führungen, die wir am Tag des Offenen Denkmals angeboten haben, bei den Gästen gut angekommen sind, machen wir die Schiffe beim Museumsfest ausnahmsweise noch einmal zugänglich", kündigt LWL-Museumsleiter Dr. Arnulf Siebeneicker an. Die Beschäftigten der Museumswerkstatt nehmen zu jeder vollen Stunde maximal zehn Personen mit an Bord und erläutern, wie sie die Dampfmaschine und den Dieselmotor restauriert haben. Für diese Führungen ist eine Vor¬anmeldung am Eingang des Museums notwendig.

Dreimal täglich bietet das LWL-Industriemuseum außerdem Führungen zur Geschichte und Technik des Hebewerks an. Auf dem Lastkahn "Ostara" am Oberwasser ist die Fotoausstellung "Museumsfotografie" zu sehen.

MS Henrichenburg

Anders als die historischen Schiffe, die in diesem Jahr wegen der Corona-Regelungen nicht fahren können, nimmt die "MS Henrichenburg" von Kapitän Claudius Kalka wieder Gäste mit an Bord. Die einstündigen Rundfahrten mit diesem Schiff starten um 12.30 Uhr, um 13.30 Uhr und um 14.30 Uhr (Kosten: Erwachsene 8 Euro, Kinder (drei bis zwölf Jahre) 6 Euro).

Café "Hafenklang"

Für das Essen und Getränke sorgen das Gastrobus-Team von Birgit Langer und das Café "Hafenklang" am Oberwasser, das von der Diakonie geführt wird und süße Speisen und Getränke anbietet. Außerdem warten die Donut-Station und das Team von Palm-BBQ mit seinen Barbecue-Spezialitäten nach amerikanischem Original-Rezept auf hungrige Besucher:innen.

Alle Angebote sind kostenlos, bis auf die Fahrten mit der "MS Henrichenburg".

Eintrittsregeln



Der Eintritt in das Museum ist am Museumsfest kostenlos. Für den Zutritt zum Gelände muss allerdings ein 3G-Nachweis (genesen, geimpft, getestet) erfolgen. Für die Teilnahme an den Führungen ist eine Voranmeldung am Eingang notwendig.

Rhein-Herne-Kanal

Das Museumsfest des LWL-Industriemuseums Schiffshebewerk Henrichenburg ist eine der Veranstaltungen, die der Aktionstag "KanalErwachen" üblicherweise immer Ende April entlang des gesamten Rhein-Herne-Kanals bietet. Vereine und Institutionen zwischen Duisburg und Datteln feiern bei dieser vom Projekt "KulturKanal" koordinierten Initiative mit gemeinsamen Aktionen und Festen den Auftakt der Wassersaison in der Metropole Ruhr.