Neues Programmheft der insel-VHS Marl liegt nun aus

Das insel-Programmheft gibt es bereits online auf der Internetseite der insel-VHS seit Ende Juni. Jetzt liegt das Programmheft auch öffentlich aus und lädt Interessierte zum Stöbern in spannenden und interessanten Angeboten ein.

Spannende Angebote und Kurse

Egal ob es aktuelle Themen sind wie Logik von Verschwörungstheorien oder Hate Speech, Literatur oder Sprachen, oder wie die Einführung in Videokonferenzsysteme oder Schulabschlüsse – im Herbstprogrammheft der insel-VHS ist für jeden etwas dabei. Auch im Fachbereich Gesundheit werden viele attraktive Kurse angeboten etwa wie Yoga oder Wirbelsäulengymnastik.

Hygienereglen beachten

Die insel-VHS hat für das neue Semester ein Hygienekonzept entwickelt, dazu zählt die Maskenschutzpflicht, die im Gesamtgebäude der insel-VHS eingehalten werden muss.

Anmeldungen und weitere Informationen

Anmelden können sich Interessierte online auf der Internetseite der insel-VHS www.vhs-marl.de oder telefonisch unter der Rufnummer (02365) 503566-99. Da sich die Coronalage auch kurzfristig ändern kann, können Angebote sich noch ändern. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden deshalb gebeten, sich über den aktuellen Stand der Kurse auf der Internetseite der insel-VHS zu informieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS stehen telefonisch und per E-Mail (inselVHS@marl.de) für weitere Informationen zur Verfügung.

Das Programmheft der insel-VHS liegt jetzt in allen städtischen Verwaltungsstellen, unter anderem im Stadtinformationsbüro i-Punkt und an vielen weiteren Stellen in Marl, aus.