Stellvertretend für viele Hundebesitzende in Marl hat der Initiator der Petition, Dr. Harald Hutter, am 17.02.2021 alle Marler Bürger aufgerufen, für das Wohl der Hunde Unterschriften zu sammeln, damit ein eingezäunter Freilauf in Marl errichtet wird. Die Unterschriften werden im Internet und von aktiven Unterstützern auf Papier gesammelt.

Hunde sind tolle und treue Gefährten für den Menschen, doch sie brauchen Aktivität und Auslauf. Damit sich unsere felligen Begleiter richtig austoben können und dadurch ein glückliches Dasein führen, brauchen sie einen schönen Platz in der Natur, in der es keinen Leinenzwang gibt, sie ungefährdet toben können und auch andere nicht gefährden. In Marl gilt überall im Stadtgebiet Leinenpflicht für große Hunde. Andere Ruhrgebietsstädte wie Castrop-Rauxel, Dorsten, Essen, Gladbeck, Mühlheim, Oer-Erkenschwick oder Waltrop stellen ihren Bürgerinnen und Bürgern solche Flächen zur Verfügung.

Die aktiven Unterschriften-Sammelnden haben sich das Ziel gesetzt bis zum 16.04.2021, dem Ende der Zeichnungsfrist der Petition, 1100 Unterschriften aus Marl zu sammeln. Auch Sie können die Petition unterstützen:http://www.hundefreilauf-fuer-marl.wg.vu/.