Tag des offenen Denkmals auf Zeche Zollern

Führungen und ein Konzert stehen am Tag des offenen Denkmals, Sonntag (13.9.), auf dem Programm der Zeche Zollern. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) gewährt an diesem Tag freien Eintritt in sein Dortmunder Industriemuseum.

Ab 10.15 Uhr starten vom Foyer aus in kurzen Abständen Führungen über die Tagesanlagen, Rundgänge zur Geschichte und Sanierung der Maschinenhalle sowie Themenführungen zur Entwicklung Zollerns von der Zeche zum Museum. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf neun Personen beschränkt.

Außerdem öffnen sich am Sonntag sechsmal die Türen zum "Montanium". Während der rund einstündigen Führungen in der Untertage-Welt können Besucher ab sechs Jahren das Wirken der Kräfte in einem Bergwerk erleben (2 Euro). Mitgehen können jeweils fünf Personen.

Um 15.30 Uhr präsentiert die Musikschule Dortmund in der Maschinenhalle das Cello-Projekt "Cellovatio II & mehr" unter der Leitung von Hauke Hack. Auftreten werden außerdem Akkordeonspieler aus dem Ensemble "Joy of Music" unter Leitung von Roman Yusiey. Ein Besuch des Konzerts ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich per Mail an zeche-zollern@lwl.org oder unter Tel. 0231 69611-211. Der Eintritt ist frei. Wegen des Konzerts ist die Halle ab 14 Uhr nicht mehr für Museumsbesucher zugänglich.